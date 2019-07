Elon Musks deutscher Produktionschef wechselt zum Konkurrenten Lucid Motors und trifft dort auf viele Exkollegen. Ihr Ziel: das perfekte E-Auto - mithilfe von Geld aus Saudi-Arabien.

Der Lucid Air ist ein Superlativ. Der Bolide beschleunigt in zweieinhalb Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Für 100.000 Dollar gibt es einen Stromantrieb mit 1000 Pferdestärken. Keiner kann dem E-Auto in der Kombination von Luxus und Geschwindigkeit Paroli bieten. Einziger Haken: Bisher gibt es nur einen Prototyp.

Das soll Peter Hochholdinger nun ändern. Bislang bog der Deutsch-Amerikaner, wenn er zur Arbeit fuhr, in seinem Tesla 3 auf dem stark befahrenen Nimitz Freeway stets auf der Höhe Fremont ab, um in das Stammwerk des Elektroautoherstellers Tesla zu fahren. Dort leitete er drei Jahre lang die Produktion des Model S, X und 3. Seit Anfang Juli fährt er 15 Kilometer weiter Richtung Norden nach Newark, zu Lucid Motors. Dort erwartet man von ihm nicht weniger, als dass er das gleiche Wunder vollbringt wie zuletzt bei Tesla. 700 Millionen Dollar stehen zur Verfügung, um die Produktion hochzufahren, sodass der erste Air im nächsten Jahr vom Band rollen kann.

Hochholdinger ist damit der jüngste Promi-Zuwachs bei Lucid. Und mal wieder ein Tesla-Veteran. Kein Start-up in der Autoindustrie lockt so viele Top-Talente aus dem Reich von Elon Musk an. Lucid ist eine Art radikale Version des bereits revolutionären Prinzips Tesla. Das Ziel ist ein superschnelles E-Auto mit großer Reichweite und eleganter Optik, zur Verfügung steht dafür viel Geld aus Saudi-Arabien. Das Risiko zu scheitern, ist unweit höher als bei Tesla - was Lucid für Talente, die sich beweisen wollen, umso attraktiver macht.

Elektroautos werden immer mehr zum Massenprodukt und verlieren dadurch die Exklusivität, die einen hohen Preisaufschlag rechtfertigt, warnen Marktbeobachter. "Für kleine Unternehmen ohne Skaleneffekte wird es daher noch deutlich schwieriger, jemals Geld zu verdienen", sagt etwa Arndt Ellinghorst, Chef des Investmenthauses Evercore ISI International aus London. Gleichzeitig ist Lucid Motors eine der interessanten Herausforderungen, die das Silicon Valley derzeit zu bieten hat. Sollte das Start-up Erfolg haben, dürfte ein Job dort als Turbo für die weitere Karriere wirken. Damit hat Chef Peter Rawlinson nicht nur Hochholdinger überzeugt, sondern eine ganze Riege von Hochkarätern. Sie kommen von Apple, Boeing, Google - und eben Tesla. So wie Eric Bach, der an der Uni Erlangen studiert hat und zunächst bei Volkswagen begann. Später wechselte der Ingenieur zu Tesla, verantwortete dort die Innenausstattung der gesamten Modellreihe. Seit vier Jahren leitet er bei Lucid die Hardwareentwicklung. Die Philosophie: Das Start-up baut die meisten Komponenten wie Motoren und Schaltung selber.Wie Bach wurde auch Rawlinson von Elon Musk mit dem E-Auto-Virus infiziert. Der bärig wirkender Brite ist eine Legende der dortigen ...

