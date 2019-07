Der Hersteller von Produkten für chirurgische Medizin, ConMed Corporation (ISIN: US2074101013, NASDAQ: CNMD), wird am heutigen Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie auszahlen. Record date war der 14. Juni 2019. ConMed zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 86,42 US-Dollar (Stand: 4. Juli 2019) entspricht das einer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...