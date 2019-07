Eine Transformation unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems von links, getragen von Verboten, Verteuerungen und Bestrafung, ist der falsche Weg. Der bessere Klimaschutz lautet: "CO2 runter heißt Steuern runter!"

Kein Land hat den Klimaschutz bisher so befördert wie Deutschland: Dass Solar- und Windenergie preiswert wurden, verdankt die Welt dem "first mover" Deutschland (und den Deutschen, die mit Milliarden noch immer die Anlaufkosten dafür bezahlen). Dass Klimaschutz bis heute auf der Agenda internationaler Politik geblieben ist - trotz der unverständlichen Haltung insbesondere der USA -, verdankt die Staatengemeinschaft der Klimakanzlerin. Das wird in der aktuellen Diskussion genauso ausgeblendet wie der bombastische Erfolg des Industriestaates Deutschland, Wachstum und Ressourcenverbrauch und damit auch CO2-Ausstoß zu entkoppeln.

Das Klimarecht soll nun offenbar den Boden für radikale Maßnahmen bereiten. Es geht um eine linke Transformation unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, noch sympathisch verpackt im grünen Gewand, irgendwann aber getragen von Verboten, Verteuerungen und Bestrafung. Bisher war die Klimadebatte abstrakt: Es ging um Tonnen CO2, die (trotz der Maßeinheit) die Bürger weniger drücken als Euro und Cent. Ufern Kosten aus und wird der ländliche Raum abgehängt, weil Mobilität zum Luxus wird, spaltet das die Gesellschaft. Einen Ausgleich zwischen Stadt und Land werden auch linke Umverteilungsfantasien, die man gleich noch unter dem Deckmäntelchen des Klimaschutzes lanciert, dagegen sicher nicht schaffen. Passiert uns das, geht Klimaschutz schief. Wer Klimaschutz zum Erfolgsmodell machen will, auch global, braucht ein anderes Rezept. Was sollten wir also den Ideen von CO2-Steuern on top und Klimaplanwirtschaft entgegensetzen?

Deutschland braucht zur Erreichung seiner Klimaziele zuallererst technologische Innovation. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...