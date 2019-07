++ Schlüsselbericht vor FOMC-Zinsentscheid im Juli ++ Märkte erwarten Belebung der Beschäftigung ++ US30 und EURUSD unter interessanten Märkten ++ NFP-Veröffentlichung am Freitag, 14:30 Uhr ++Der NFP-Bericht vom Mai war schwach und beschleunigte die Debatte über Zinssenkungen in den USA. Auch wenn sich die Anleger über eine Kürzung im Juli sicher sind, ist der Arbeitsmarktbericht für Juni nach wie vor das wichtigste Daten-Update. WERDEN DIE DATEN ERNEUT ENTTÄUSCHEN?In den USA stieg die Beschäftigung im Mai nur um 75 Tsd. - in den letzten fünf Jahren war dies erst der sechste Wert unterhalb der 100-Tsd.-Marke, allerdings der zweite in vier Monaten. In diesem Zeitraum wurden schwache Berichte immer als einmalige Ereignisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...