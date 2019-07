Der Euro gibt am Freitagmorgen etwas nach. Der wichtigste Termin des Tages steht aber noch aus: Die Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht.

Der Kurs des Euro hat am Freitag zunächst leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1279 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...