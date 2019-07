Vorstand und Aufsichtsrat haben nach sorgfältiger Prüfung im besten Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionäre und weiterer Stakeholder von Osram entschieden, dieses Angebot zu unterstützen. Zudem haben Osram und das Konsortium eine Investorenvereinbarung mit umfangreichen Zusagen abgeschlossen. »Bain und Carlyle sind für Osram die richtigen Partner zur richtigen Zeit«, sagte Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender von Osram. »Sie unterstützen unsere Strategie und ermöglichen Wachstum. Beide setzen auf unsere Mitarbeiter und bieten den Aktionären eine attraktive Prämie.«

Barpreis von 35 € pro Aktie

Den Aktionären sollen im Zuge eines öffentlichen Übernahmeangebots 35 € je Aktie in bar angeboten werden. Das Angebot entspricht einer Prämie von etwa 21 % auf den letzten Börsenschlusskurs der Osram-Aktien vor Veröffentlichung der ad-hoc Mitteilung von Osram betreffend der Evaluierung des rechtlich bindenden Transaktionsangebots von Bain und Carlyle und eine Prämie von 22,6 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Osram Aktie in den vergangenen drei Monaten. In beiden Fällen ist zu berücksichtigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...