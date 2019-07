Der Sieger steht fest: Florian Molders' Masterarbeit könnte helfen, drängende Probleme der Paketbranche auf der "letzten Meile" zu lösen. Damit gewann der Absolvent der Uni Jena den ersten "Supermaster"-Wettbewerb.

Eigentlich ist Florian Molder Fachmann darin, komplexe Prozesse zu verstehen und zu optimieren. An einem lauen Donnerstagabend auf einer Düsseldorfer Dachterrasse stellte sich ihm aber eine Frage, die auch sein Wissen an ihre Grenzen brachte: Wie transportiert man einen anderthalb Meter langen Scheck über mehr als 400 Kilometer in der Bahn, ohne aufzufallen?

Wie es dazu kam? Molder war einer von zehn Finalisten des "Supermaster"-Wettbewerbs, den die WirtschaftsWoche zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) in diesem Jahr zum ersten Mal ausrichtete. Das Ziel: Brillante Forschung aus sonst oft vergessenen Abschlussarbeiten zu fördern. 180 Absolventen schickten ihre Masterarbeiten ein, eine Jury wählte die besten zehn aus, die dann beim Finale ihre Arbeiten in Science-Slam-Manier vor der Jury präsentieren durften. Dem Gewinner winkten 25.000 Euro.

Bei strahlendem Sonnenschein versuchten die fünf Frauen und fünf Männer ihre Forschungsthemen in ein Zwei-Minuten-Korsett zu zwängen. Diese reichten von den Auswirkungen der Gig-Economy auf den Arbeitsmarkt, über die Frage, wie man einen guten Machine-Learning-Code erkennt, bis zur Analyse von Gender-Stereotypen in Führungspositionen. Danach löcherte die Jury die jungen Forscher noch eine Minute lang mit Fragen.Einige brachten zum Vortrag Requisiten mit, ...

