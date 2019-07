Die Analysten von Raiffeisen Research schreiben in ihrer Publikation "Global Strategy Q3": "Die Erwartung deutlich expansiver Geldpolitik beiderseits des Atlantiks hat die Renditen wieder auf Talfahrt geschickt. Wir sehen diesen Trend in den USA fort- gesetzt. In der Eurozone testen wir neue negative Nominalrenditen in H2 2019. Auch die Unternehmensanleihen dürften von der Spekulation auf QE wieder profitieren. Auf den Aktienmärkten sehen wir das ausgelöste Kursfeuerwerk in sehr labilem Zustand. Enttäuschungen von der Politik können dann die Erwartungen bezüglich der Geldpolitik übertreffen. Daher sehen wir die nächsten Monate vorsichtig und würden erst im Verlauf des Herbsts 2019 erneute Kurschancen auf den Börsen wahrnehmen." Die Analysten stufen die Aktienmärkte auf ...

