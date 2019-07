Vorstandsvorsitzender steht nicht für weitere Amtszeit zur Verfügung DGAP-Ad-hoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Vorstandsvorsitzender steht nicht für weitere Amtszeit zur Verfügung 05.07.2019 / 11:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorsitzende des Vorstands, Harald Krüger, hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats informiert, dass er über sein bis zum 30. April 2020 bestehendes Mandat hinaus für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Der Aufsichtsrat wird sich in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli 2019 mit der Nachfolge befassen. Kontakt: Torsten Schüssler Leiter Investor Relations Tel.: +49-89-382-25387 05.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 382 0 Internet: www.bmwgroup.com ISIN: DE0005190003, DE0005190037 WKN: 519000 , 519003 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 836777 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 836777 05.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005190003 DE0005190037 AXC0098 2019-07-05/11:58