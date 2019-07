In Kliniken herrscht nach einer noch unveröffentlichten Studie akuter Personalmangel - bundesweit suchen sie 30.000 Pflegefachkräfte. Jede zehnte Intensivstation muss schrumpfen oder steht auf der Kippe.

Drei Monate lang: einfach dicht. Seit 1. Juli kommt im Krankenhaus von Neustrelitz kein Kind mehr zur Welt. Im Oktober soll es mit neuem Personal weitergehen, sollen Schwangere wieder in die Geburtshilfe kommen.

Der Mangel an Ärztinnen, Hebammen und Pflegern ist so groß, das sich Krankenhäuser nicht mehr anders zu helfen wissen, als Stationen zu schließen. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern greifen Klinikchefs zu solch drastischen Mitteln. Und keiner der Verantwortlichen weiß, woher die Medizinprofis künftig kommen sollen. Die deutschen Kliniken leiden an einer akuten Personalmangelerkrankung.

Gynäkologieprofessor Manfred Kusche ist eigentlich seit 2014 im Ruhestand. Da fehlte in Neustrelitz schon ein Chefarzt. Der Aachener besitzt eine Ferienwohnung hier in Mecklenburg, also er sprang ein. Bis heute. Doch nun fehlen ihm auch Assistenzärztinnen und Krankenpfleger. Von sechs Hebammen wurden drei schwanger, eine weitere kündigte, und die übrigen zwei schaffen unmöglich den Rund-um-die-Uhr-Dienst. Ein Oberarzt und eine Assistenzärztin stemmen noch die Frauenheilkunde. Kusche aber bräuchte noch drei Assistenzärzte, um wieder Geburtshilfe zu leisten. "Ich weiß nicht, woher wir die Leute kriegen sollen", sagt er.

Landflucht...

Der ungesunde Trend betrifft weite Teile Deutschlands. Krankenhäuser finden kaum noch Personal. Die bisher unveröffentlichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...