Bahnreisende benötigen heute leistungsfähige Internet-Zugänge bis in den Gigabit-Bereich, wenn sie während der Fahrt am Computer arbeiten wollen. Um diese Anforderung erfüllen zu können, benötigt die Bahn eine entsprechende Netzinfrastruktur in den Zügen. Dafür hat die Harting-Technologiegruppe aus Espelkamp eine geeignete Lösung entwickelt, die auch den spezifischen Anforderungen in der Bahntechnik entspricht: Sie besteht aus dem preLink- Verkabelungssystem und dem Cat. 7 Ethernet-Kabel Ha-VIS EtherRail.

Die zentrale Komponente des preLink-Systems ist der Abschlussblock für das Kabelende, der acht Schneidklemmkontakte zur Aufnahme der Leitungsenden, sowie entsprechend viele Kontaktstellen besitzt. Dieser Block lässt sich in verschiedene preLink-Steckverbinder (Buchsen und Stecker) einfach - ohne Werkzeuge - einlegen, einrasten und so sicher konfektionieren. Der Abschlussblock ist so klein gebaut, dass zum Durchziehen ein Loch mit 12 mm Durchmesser ausreicht. Somit können aufgrund der geringen Dimensionen die fertig konfektionierten Kabel mit Abschlussblock problemlos durch Kabelschächte gezogen und verlegt werden.

Durch dieses System wird eine Vorfertigung der Kabel (ohne Steckverbinder) ermöglicht; sie müssen dann im Zug beziehungsweise Waggon nur noch verlegt werden. ...

