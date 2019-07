Mit einem harten Abbauprogramm will Vorstandschef Christian Sewing die Deutsche Bank vom Ballast der Vergangenheit befreien. Doch gefährliche Milliardenaltlasten lassen sich nicht einfach abschütteln.

Es ist die Stunde der allerengsten Vertrauten. Immer wieder hat sich Christian Sewing in den vergangenen Tagen, häufig am Wochenende, mit seinen oft seit vielen Jahren erprobten Weggefährten getroffen. Mit von ihm installierten Top-Managern wie Organisations-Vorstand Frank Kuhnke gesprochen, gerechnet, geprüft. Dabei geht es um viel, wenn nicht um alles. Es geht um die vermutlich letzte Chance für die Deutsche Bank.

Seit dem Abbruch der Fusionsverhandlungen mit der Commerzbank Ende April ist klar, dass das von Sewing geführte Institut bis auf Weiteres allein zurechtkommen muss. Dass es das kann, ist alles andere als selbstverständlich. Dauer-Niedrigzinsen, eine fragile Konjunktur und eine zunehmend verhaltene Nachfrage der wichtigsten Kunden versprechen kaum Rückenwind für den ohnehin angeschlagenen deutschen Marktführer, dessen Aktienkurs deshalb zuletzt zeitweise unter sechs Euro gefallen ist.

Mit einer neuen Strategie will Sewing nun zeigen, dass er verstanden hat, dass es ein Weiter-so nicht gibt. Geben kann.

Dabei wird der Bruch mit der Vergangenheit alles andere als einfach. Sewing wird zwar einen drastischen personellen Rückbau verkünden, vermutlich viele Tausend Stellen vor allem in der Investmentbank und hier ganz besonders in den USA. Die Hinterlassenschaften der einst gefeierten Wall-Street-Händler bleiben der Bank jedoch auch dann erhalten, wenn diese selbst nicht mehr da sein sollten. Milliardenschwere Altlasten werden das Institut weiter bremsen, Investoren verunsichern und die Sanierung gefährden - selbst eine geplante Abbaubank wird daran wenig ändern.

Seit Sewing in einer ungewöhnlich langen, teils pathetischen Rede auf der Hauptversammlung verkündet hat, zu harten Einschnitten bereit zu sein, ist klar, dass in der Bank eine Ära zu Ende geht. Die einst übermächtigen Investmentbanker haben zwar bis zuletzt königlich kassiert, aber nicht mehr viel zu sagen. "Entscheidungen treffen allein Sewing und seine Leute", sagt ein Aufsichtsrat. "Aus London hört man fast gar nichts mehr." Das Machtzentrum der gerupften Bank ist wieder nach Frankfurt zurückgekehrt.Vom Main aus war sie vor 30 Jahren in die große Finanzwelt aufgebrochen. Während ihrer wilden Expansion häufte sie Derivate, Kreditkonstruktionen und nur über interne Modellrechnungen zu bewertende Papiere im Wert von vielen Hundert Milliarden Euro an. Große Teile des vermeintlichen Schatzes stellten sich in der Finanzkrise als ...

