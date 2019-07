Der Umbau der Deutschen Bank fordert ein erstes Opfer: Investmentbankchef Garth Ritchie tritt zum Ende des Monats zurück, "in gegenseitigem Einvernehmen", wie es heißt. Es werden weitere Einschnitte erwartet.

Die Deutsche Bank stellt die Führung ihrer zuletzt schwächelnden Investmentbank neu auf. Konzernchef Christian Sewing wird im Vorstand die Verantwortung für die Unternehmens- und Investmentbank übernehmen. Das teilte der Dax-Konzern mitten in den Beratungen über einen grundlegenden Umbau des Instituts am Freitag in Frankfurt mit.

Der derzeitige Chef der Sparte, der Brite Garth Ritchie, werde die Bank "in gegenseitigem Einvernehmen" verlassen und zum 31. Juli als Vorstandsmitglied zurücktreten. Er stehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...