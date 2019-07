Mit neuen Aufdrucken auf der Vorderseite von Lebensmittelpackungen soll gesunde Ernährung einfacher werden. Doch wie genau soll so eine Kennzeichnung aussehen?

Was würde Ihnen am Supermarktregal am meisten helfen? Da wäre ein farbiges Logo mit Buchstaben von A bis E. Ein grün-weißes Siegel mit einem Schlüsselloch. Ein Aufdruck mit fünf Kreisen. Oder doch lieber einer mit blaugrün gefärbten Waben? Vier Modelle stehen zur Auswahl, wenn es jetzt über den Sommer um die Suche nach einer klareren Kennzeichnung für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten geht. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) startet dafür eine Verbraucherbefragung, die auch den jahrelangen Streit um ein Nährwert-Logo klären soll. Im Herbst dürfte die Entscheidung fallen.

Trotz der unterschiedlichen Modelle ist das Ziel klar: Es geht um gesündere Ernährung und weniger Übergewicht nicht nur bei Kindern. Doch wie leicht können Supermarktkunden erkennen, welche Joghurts, Müslis oder Tiefkühlpizzen potenzielle "Dickmacher" sind?

Pflicht sind auf dem europäischen Markt bisher schon Nährwerttabellen mit Angaben auch zur Kalorienzahl. Sie stehen aber meist klein gedruckt auf der Rückseite oder noch versteckteren Stellen der Packung. Eine Kennzeichnung, mit der man Produkte auf einen Blick vergleichen kann, sei daher ein Muss, argumentiert der Präsident des bundeseigenen Max-Rubner-Instituts für Ernährungsforschung (MRI), Pablo Steinberg.

Verbraucherschützer fordern dafür seit Jahren farbliche Logos auf der Vorderseite der Packungen. Lange drehte sich der Streit um eine aus Großbritannien stammende Ampel mit mehreren separaten Symbolen in rot, gelb oder grün für Zucker, Fett und Salz. Ebenso lange wehrte die Lebensmittelbranche das aber scharf ab. Nun sind beide Seiten im Boot, wenn es um die engere Auswahl ...

