Zürich (awp) - Der Solarstromspezialist Edisun Power hat in Portugal ein Photovoltaik-Projekt erworben. Es handle sich bereits um das zweite Projekt in Portugal, teilte Edisun am Freitag mit. Die neu erworbene 23-Megawatt-Anlage soll im Laufe des nächsten Jahres in Betrieb gehen und auf einer Fläche von gut 54 Hektaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...