Der Geländewagen Unimog scheint hervorragend anzukommen. Das finden auch die Leser der Fachzeitschrift "Off Road", die das vielseitige Gefährt nun erneut auszeichneten. Wie der Unimog-Konzern Daimler am Freitag mitteilte, habe man damit bereits zum 15. Mal in Folge die Bestauszeichnung der "Off Road"-Kategorie H (Sonderfahrzeuge) eingeheimst. Unimog mit Spitzenwerten bei "Off Road"-Lesern Nach Angaben der Fachzeitschrift gaben knapp 40 Prozent der Leser den "Mercedes-Benz Unimog" als bestes Sonderfahrzeug ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...