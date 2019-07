Die Bullen haben am Mittwoch den Durchbruch geschafft und die Evotec-Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch ansteigen lassen. Dies hat ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Am Donnerstag kam es zu leichten Gewinnmitnahmen, doch der Freitag steht wieder ganz im Zeichen der Käufer. Sie schieben den Kurs weiter nach oben. Das Chartbild ist dementsprechend bullisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft deutlich oberhalb der 50-Tagelinie (EMA50) und der Supertrend zeigt seit Mitte Juni eine bullische Marktphase an. ... (Alexander Hirschler)

