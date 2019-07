Dottikon (awp) - Beim Chemieunternehmen Dottikon leitet Urs Brändli ab Anfang Januar 2020 neu den Bereich Prozesse Technologien. Er nimmt in dieser Funktion auch in der Geschäftsleitung Einsitz, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Urs Brändli arbeitet bereits seit 29 Jahren für Dottikon. Die letzten 16 Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...