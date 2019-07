Die Deutsche Telekom wird in den kommenden Wochen ihr 5G-Netz eröffnen.

Die Deutsche Telekom lockt ihre Kunden mit "schnellem Internet". Man lege "in den nächsten Wochen" los, sagte ein Konzernsprecher am Freitag in Bonn. Auf der Webseite des Unternehmens ist hingegen angegeben, dass erst im vierten Quartal das Downloadtempo "an einzelnen 5G-Standorten mit geeignetem Endgerät" bei mehr als 300 MBit pro Sekunde liegen werde. Das sei ein "Worst-Case-Szenario", man rechne mit einem früheren Nutzungsbeginn, so der Sprecher. Die Telekom hatte am Mittwoch in Berlin "den Startschuss für 5G in Deutschland" verkündet - 5G-Geräte und 5G-Tarife seien "ab sofort" für Kunden verfügbar. Bis Jahresende sollen verhältnismäßig wenige 5G-Standorte in Betrieb gehen, und zwar nur gut 100. Insgesamt hat die Telekom knapp 30.000

