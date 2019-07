In der ersten Juli-Woche 2019 (Kalenderwoche 27) ist am KMU-Anleihen-Markt von Ferien oder Sommerpause noch nichts zu spüren - im Gegenteil: Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (kurz: MOREH) macht die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YNRD5) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 35 Mio. Euro an der Börse München amtlich. Der jährliche Zinskupon der fünfjährigen Anleihe liegt bei 6,00%, die Mindestanlagesumme bei 1.000 Euro. Vom 08. bis 19. Juli 2019 kann die Debüt-Anleihe der MOREH, einem Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der Munitor Gruppe, gezeichnet werden. MOREH besitzt und verwaltet sieben Immobilien mit einem Verkehrswert von insgesamt rund 77 Mio. Euro. "Wir meiden bewusst die großen Städte, sondern gehen eher in die Speckgürtel und Einzugsgebiete", sagt Geschäftsführer Patrick Müller im ausführlichen Anleihen Finder-Interview.

Auch die neue Anleihe 2019/24 der Ekosem-Agrar AG (WKN A2YNR0) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und einem Zinskupon von 7,50% p.a. befindet sich gegenwärtig in der Zeichnungsphase. Noch bis zum 26. Juli kann der Bond, der im Freiverkehr der Börse Stuttgart notieren wird, mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden. In dieser Woche hat sich auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit einer Zeichnung an der Ekosem Agrar-Neuemission beteiligt. Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK), eine Tochtergesellschaft der IMMOVATION Immobilien Handels AG, prüft ebenfalls derzeit nach eigenen Angaben die Emission einer neuen Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der im Dezember 2019 auslaufenden ...

