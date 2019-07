Es war eine ordentliche Börsenwoche. Nach dem ungewöhnlich starken Juni ging es am deutschen Aktienmarkt auch in der ersten Juli-Woche aufwärts. Der Deutsche Aktienindex Dax -0,49% ging am Freitag bei 12.568 Punkten in den Feierabend. Auf Wochensicht gelang dem Leitindex damit ein Zuwachs von 1,4 Prozent - das fünfte Plus in Folge. Der Index für mittelgroße Unternehmen MDax -0,51% schloss bei 25.930 ...

