In Zukunft sollen bis zu drei Fortbildungen staatlich unterstützt werden, wenn sie aufeinander aufbauen. Der Zuschuss wird dabei auf 50 Prozent erhöht.

Arbeitnehmer, die sich auf eigene Kosten fortbilden, will Bundesbildungsministerin Anja Karliczek künftig mit mehr Geld vom Staat unterstützen. "Bisher wird in der Regel nur eine Fortbildungsmaßnahme gefördert", sagte die CDU-Politikerin der "Stuttgarter Zeitung und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). "In der Zukunft wird es möglich sein, Förderung für drei Fortbildungen zu erhalten, wenn sie strukturell aufeinander aufbauen. Also zum Beispiel vom Gesellen zum Servicetechniker, ...

