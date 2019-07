In wenigen Wochen startet der Unterricht im Fach Wirtschaft an allen Gymnasien in NRW. Was von der Regierung gut gemeint ist, könnte sich am Ende als wenig durchdacht erweisen.

Zum kommenden Schuljahr 2019/20 soll das Fach Wirtschaft an allen Gymnasien in NRW für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 verpflichtend unterrichtet werden. Im nachfolgenden Schuljahr wird Wirtschaft auch an allen anderen Schulformen als Pflichtfach eingeführt. Doch ist das überhaupt sinnvoll?

Selbstverständlich sind wirtschaftliche Kenntnisse für den Einstieg ins Berufsleben unverzichtbar. Laut der Landesregierung haben Schüler und Schülerinnen aus NRW große Wissenslücken, wenn es um das Themen Wirtschaft geht. Und das, obwohl Wirtschaft ohnehin schon der größte Bestandteil des Politikunterrichts ist. Bis zu zwei Drittel der Zeit werden, je nach Schulform, in ökonomische Themen investiert.

Ich besuche derzeit die Stufe EF (10. Klasse) des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Hilden und habe dort seit der 5. Klasse Unterricht in Politik beziehungsweise seit diesem Jahr in Sozialwissenschaften. Im Unterricht haben wir sowohl soziologische und politische als auch viele wirtschaftliche Themen besprochen. Ökonomische Prinzipien und Modelle, Merkmale und Unterschiede von wirtschaftlichen Theorien, die Funktion der Börsen und Banken. Das mag viele, aber eben nicht alle Themen abdecken, die für die Zeit nach der Schule wichtig sind. Fragen wie: Welche Versicherungen brauche ich? Worauf muss ich beim Abschluss von Verträgen achten? finden im derzeitigen Unterricht kaum Platz.

Allerdings muss man sich auch fragen, was die Schule leisten kann. Schule kann mit Sicherheit einiges zum Bestehen im späteren Berufsalltag beitragen, aber nicht alles. Man kann das beste Schulsystem der Welt haben, doch ab einem gewissen Punkt ist die Eigeninitiative von Schülerinnen und Schülern unerlässlich.

Ist also die Einführung eines Faches Wirtschaft die richtige Entscheidung?Befürworter argumentieren, ein eigenes Fach Wirtschaft biete eine Plattform, um das Wissen über die verschiedenen Teilbereiche der Wirtschaft - die im späteren Leben eine ...

