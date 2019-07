Nachdem Präsident Erdogans AKP die Wahl in Istanbul verloren hat, deutet sich in der Türkei auch eine wirtschaftliche Erholung an. Ob das Fondsanlegern Chancen eröffnet, ist aber noch nicht ausgemacht.

Der türkische Aktienmarkt hat die Istanbul-Wahl bejubelt - und so dürften auch Aktienfonds mit Schwerpunkt Türkei für viele Anleger früher oder später wieder attraktives Potenzial bieten. Der wichtigste Index des Landes, der ISE 100 oder ISE National 100, hat sich bereits seit Ende Mai innerhalb von knapp sechs Wochen um rund 18 Prozent verbessert. Als Ursache dafür haben in- und ausländische Experten den absehbaren Sieg der Opposition bei der Kommunalwahl in der größten Stadt des Landes am 22. Juni ausgemacht.

Dennoch stellen sich einige Fragen: Wie aussagekräftig ist das Ergebnis für die Stimmung in der Türkei insgesamt? Und wie nachhaltig ist der Stimmungsumschwung? Oder ist es nur ein Sonderergebnis der großen Metropole, das nicht einfach eins zu eins auf die gesamte Republik übertragen werden kann? Dabei ist es so, dass Istanbul nicht die erste Stadt des Landes ist, die an die Opposition gefallen ist. Alle weiteren großen türkischen Städte wie Izmir und Ankara werden inzwischen von der Oppositionspartei regiert. Wie die Politologin Bilgin Ayata erklärte, sei die Türkei in den vergangenen Jahren von einer sehr tiefen Spaltung geprägt, da sich ohnehin fast die Hälfte der Bevölkerung sehr stark gegen die Regierung Erdogans gestellt habe.

Selbst die so arg gebeutelte Türkische Lira, deren Wert sich gegenüber dem Euro in den zurückliegenden drei Jahren geradezu halbiert hat, zeigt sich seit der Wahl Ende Juni in einer deutlich besseren Verfassung. So zog der Kurs der heimischen Währung innerhalb von nur zehn Tagen um rund drei Prozent an. ...

