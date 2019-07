Nach der fünften Woche mit Kursgewinnen in Folge wird es am deutschen Aktienmarkt in der neuen Woche wohl etwas ruhiger zugehen. Im Spannungsfeld zwischen Zinsfantasien, einer durchwachsenen Konjunktur und mangelnden Impulsen aus Wirtschaft und Politik ist die Orientierung für Anleger schwierig. Erst am Donnerstag war dem Deutschen Aktienindex Dax -0,49%, getrieben von einer Annäherung im US-chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...