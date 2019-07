Der Verbrauch von Naturflächen bringt immer mehr Bürger auf die Barrikade. Dabei ist ihnen meist nicht klar, dass die beiden Lieblingsprojekte der Politik den Flächenverbrauch forcieren.

Nach den Erfahrungen mit "Stuttgart 21", den jahrelang andauernden Protesten gegen den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs, sollte es eigentlich niemanden wundern. In Deutschland haben sich zahlreiche Bürgerinitiativen etabliert, die wütend verhindern wollen, dass in ihrem Lebensumfeld gebaut wird.

Kürzlich erfuhr Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Furor dieser Bewegung bei seinem Besuch im oberbayrischen Rosenheim, wo der Ausbau einer Bahntrasse durch das Inntal etwa hundert Menschen mit Trillerpfeiffen gegen ihn aufbrachte: "Stoppt den Flächenfrass" und "Schützt die Heimat unserer Kinder" stand auf Plakaten. Überall, wo große Bauprojekte anstehen, formiert sich ein wachsender Widerstand - gegen Straßen, Bahntrassen, Windräder. In vielen Stadtrandlagen und Dörfern protestieren Anlieger auch gegen die Freigabe neuer Flächen für den Wohnungsbau. Diese Wut nicht ernst zu nehmen oder für einen Spleen verbohrter Fortschrittsfeinde zu halten, ist unangebracht. Man kann Menschen nicht ausreden, dass sie den Verlust von Natur und Kulturlandschaft als zunehmend schmerzhaft erleben.

Einen Eindruck der historisch einzigartigen Dimension des Flächenfraßes erhält man in dem Bildband "Baden-Württemberg - Landschaft im Wandel", herausgegeben vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg im Jahr 2009. Der Vergleich alter Luftbilder aus den 1950er Jahren mit aktuellen Bildern ist erschreckend. Und der Verlust an Natur und Kulturlandschaften hat sich in den vergangenen zehn Jahren nur leicht verlangsamt.

Jeder Bewohner des Umlands von Stuttgart, der Rhein-Main-Region, Nordrhein-Westfalens, und anderer urbaner Regionen erlebt derzeit, dass überall um ihn herum wie verrückt gebaut wird. In Düsseldorf sind ganze Viertel neu entstanden (in einem davon liegt auch das neue Büro-Gebäude von Handelsblatt und WirtschaftsWoche). All die Menschen, die nach Deutschland ziehen, wollen schließlich wohnen, arbeiten, fahren, Strom verbrauchen.Und so steht nun in Düsseldorf-Lörick, wo vor kurzem noch ein Gemüsefeld war, ein Flüchtlingsheim; die Autobahnen, die dem niederrheinischen Tiefland schon jeglichen Charme geraubt haben, werden weiter verbreitert (glaubt irgendjemand wirklich, dass es danach keine Staus mehr geben wird?) und mitten durch den ehemals dörflichen Siedlungsbrei des Vorortes Meerbusch wird nun ...

