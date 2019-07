Vorstandschef Christian Sewing macht das Institut einfacher, deutscher, kundenfokussierter. Es ist ein letzter Versuch der Reanimation - aber noch keine Rettung.

Auf den ersten Blick wirkt alles wie immer. Die Führung der Deutschen Bank wechselt eine Reihe von Vorständen aus - mal wieder. Sie gliedert Abteilungen um, die sie teilweise erst wenige Jahre zuvor in eine ganz andere Richtung umgegliedert hatte - mal wieder. Sie verschärft die Sparziele und trennt sich von einer großen Zahl von Mitarbeitern - mal wieder. Und der Chef erklärt, dass es nun aber wirklich endlich wieder aufwärts gehen wird - mal wieder.

Gebracht hat all das in der Vergangenheit wenig bis gar nichts. Der jetzige Umbau ist umfassender, doch die Zäsur liegt vor allem in der Wucht von Zahlen und Personalien. Die Deutsche Bank zieht sich aus dem weltweiten Aktienhandelsgeschäft zurück. 7,4 Milliarden Euro will sich die Deutsche Bank die Sanierung bis 2022 kosten lassen. Sie will dafür ohne frisches Kapital ausgekommen. Der Teufel steckt freilich im Detail: Die Aktionäre müssen wohl zwei Jahre lang auf ihre Dividende verzichten.

18.000 Mitarbeiter müssen gehen. Auch drei Vorstände trifft es: Neben dem obersten Investmentbanker Garth Ritchie, dessen Abgang seit Freitag feststeht, gehen Compliance-Vorständin Sylvie Matherat und Privatkundenvorstand Frank Strauß. Der spektakulärste unter den drei Neuzugängen im Vorstand ist Bernd Leukert, zuletzt Technikvorstand beim Softwarekonzern SAP. Leukert soll der im hauseigenen IT-Wust gefangenen Bank Kompetenz in Sachen "Digitalisierung, Daten und Innovation" beibringen.

Doch ob diese Rochade Energie für eine echte Wende freisetzt, darf bezweifelt werden. So zieht die Deutsche Bank unterhalb des Vorstands eine operative Management-Ebene ein, ein neunköpfiges "Group Management Committee". Ein ähnliches Konstrukt hatte Sewing-Vorgänger John Cryan vor wenigen Jahren erst abgeschafft.

Die nun verkündeten Umbauten markieren das offizielle Ende einer Ära, die tatsächlich schon seit Jahren vorbei ist. Symbolisch dafür steht der Abgang Ritchies. Der Südafrikaner war in der Führung der Bank der letzte, der aus der Zeit des langjährigen Superstars Anshu Jain in die Gegenwart hineinragte. Sein Abschied läutet einen drastischen Rückbau an der Wall Street und in London ein ...

