Finanzinvestoren wollen Osram von der Börse nehmen. Damit bestätigt sich, dass die Zahl börsennotierter Firmen tendenziell sinkt. Das beunruhigt viele Experten.

Drei Gewinnwarnungen und ein desaströser Jahresausblick. Die Aktie des Lichtkonzerns Osram hat Investoren in den vergangenen anderthalb Jahren wenig Freude gemacht, obwohl der Kurs durch Spekulationen über eine Übernahme gestützt wurde. Mitte vergangener Woche bestätigten sich die Gerüchte: Die Finanzinvestoren Bain und Carlyle wollen Osram übernehmen und bieten den Investoren dafür 35 Euro je Aktie.

Der Kurs schnellte daraufhin zeitweise um 17 Prozent auf fast 34 Euro in die Höhe. Vom Allzeithoch von fast 80 Euro Anfang 2018 ist das weit entfernt. Dennoch bietet das Angebot den Anlegern einen Trost: Ohne die Übernahme hätten die Überlebenschancen für Osram nach Einschätzungen aus Finanzkreisen wohl schlecht ausgesehen.

Wenn genügend Investoren das Angebot annehmen, wollen Bain und Carlyle die ehemalige Siemens-Tochter von der Börse nehmen und sich so immun machen gegen Kursschwankungen, Berichtspflichten und Streit mit unzufriedenen Aktionären. Sie gewinnen Zeit, um Osram wieder zu einem starken Unternehmen um- und aufzubauen.

Kurzfristig profitieren Investoren meist von Übernahmen durch Private-Equity-Häuser. Anleger können mit Aufschlägen auf den aktuellen Aktienkurs rechnen (siehe Grafik). "Die Finanzinvestoren wollen in der Regel einen schnellen und reibungslosen Deal. Dafür müssen sie ein attraktives Übernahmeangebot machen", erklärt Michael Muders, Aktienfondsmanager bei Union Investment.

Dabei nehmen die Übernahmen zu. In diesem Jahr haben Finanzinvestoren bereits Angebote für das Medienhaus Axel Springer und die Onlineplattform Scout 24 abgegeben. Doch das Ganze hat eine Kehrseite: Der Aktienmarkt schrumpft, die Auswahl an Aktien für Investoren wird geringer - und das nicht nur in Deutschland.

Denn immer mehr Unternehmen an der Börse suchen das Weite. Das liegt nicht nur an der Übernahme von Unternehmen durch Finanz?investoren, sondern auch an Fusionen und Insolvenzen von Unternehmen. Der Trend ist erschreckend: Weltweit betrug das Transaktionsvolumen durch den Rückzug börsennotierter Unternehmen im vergangenen Jahr nach Berechnungen der US-Großbank Bank of Amerika rund 125 Milliarden Dollar.

Im Jahr zuvor waren es mit 120 Milliarden Dollar ebenfalls sehr viele Unternehmen, die sich vom Parkett verabschiedeten.

US-Aufsicht sieht Probleme

In den USA ruft das jetzt die Börsenaufsicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...