An der Börse wird die Zukunft und nicht die Gegenwart oder gar Vergangenheit gespielt. Das gilt für Hoffnungswerte wie die NEL-Aktie noch mehr als für andere Aktien. Damit der Kurs weiter steigen kann, bedarf es eines unterstützenden Umfelds aus positiver Stimmung am Markt und guten Nachrichten aus dem Unternehmen selbst. Schlechte Nachrichten wie jene von Ende Mai, als in Oslo eine Wasserstoff-Station explodierte, trüben nicht nur die Stimmung. Sie vermögen auch die Kurs quasi über Nacht zu zerstören. ... (Dr. Bernd Heim)

