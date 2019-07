Die Käufer der deutschen Bank Aktie haben im Juli bislang nahtlos an den positiven Trend aus dem Juni angeknüpft und die Aktie weiter ansteigen lassen. Am Freitag gelang es, den bisherigen Deckel bei 7,00 Euro aufzusprengen und den Kurs deutlich über diese Marke ansteigen zu lassen. So weit, so gut - oder vielleicht auch soweit so schlecht, denn nun ist die Aktie in den sehr breiten Widerstandsbereich zwischen 7,00 und 7,25 Euro eingedrungen. Diesen zu überwinden, dürfte die Käufer einigen Aufwand ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...