Die steile Rallye, in die die Barrick Gold-Aktie Ende Mai übergegangen ist, wurde in den letzten zwei Wochen von einer wilden Zick-Zack-Bewegung abgelöst. Mit einer vergleichsweise großen Amplitude pendelt die Aktie seit dem Hoch vom 25. Juni bei 16,45 US-Dollar zwischen eben diesem Hoch auf der Ober- und der Marke von 15,00 US-Dollar auf der Unterseite. Ein deutliches Abtauchen unter die Marke von 15,00 US-Dollar, das vermutlich auch mit einem Schluss der am 20. Juni zwischen 14,53 und 14,92 US-Dollar ... (Dr. Bernd Heim)

