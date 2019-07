Die Gazprom-Aktie wird von den Anlegern seit Mitte Mai einer fundamentalen Neubewertung unterzogen. Der Kurs, der monatelang massive Schwierigkeiten hatte, über das Niveau von 4,50 Euro nachhaltig anzusteigen, ist nach der Ankündigung einer erhöhten Dividende förmlich explodiert. Am vergangenen Donnerstag wurde mit einem Hoch bei 7,11 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet. Zwar folgten am Freitag Gewinnmitnahmen, doch insgesamt stehen die Chancen gut, dass dem Donnerstaghoch schon in Kürze neue ... (Dr. Bernd Heim)

