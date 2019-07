Die vergangene Woche endete am Freitag mit einem Dämpfer für die Käufer. Dieser ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass sich die Dialog Semiconductor-Aktie seit Anfang Juni wieder in einem intakten Aufwärtstrend befindet. Der Trend ist nicht nur intakt, sondern auch ausgesprochen steil. Die 50-Tagelinie konnte bereits zur Monatsmitte überwunden werden und aktuell ist der Abstand des Kurses zum EMA50 auch vergleichsweise groß. In der neuen Woche wird die Frage zu klären sein, wie weit die ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...