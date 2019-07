Die Covestro-Aktie konnte im Juni wieder überzeugen. Ausgehend von einem am 3. Juni bei 38,43 Euro markierten Tief stieg der Kurs wieder an und erreichte die 50-Tagelinie bei 44,17 Euro. Sie stoppte zunächst die Aufwärtsbewegung konnte aber am 1. Juli durch den dynamischen Anstieg auf 46,36 Euro schließlich überwunden werden. Dieser Ausbruch ist inzwischen jedoch als Fehlausbruch einzustufen, denn die Aktie konnte das erhöhte Kursniveau zu keiner Zeit verteidigen. Der Anstieg wurde sogleich wieder ... (Dr. Bernd Heim)

