Intelligente Feldgeräte bieten unzählige konfigurierbare Parameter. Bei einem Radarfüllstandsensor zum Beispiel liegt die Zahl der zu konfigurierenden Parameter in der Regel bei mehr als 500. Hinzu kommt, dass in typischen Installationen der Prozessindustrien sowie in explosionsgeschützten Bereichen Feldgeräte mit unterschiedlichen Protokollen im Einsatz sind. Die gängigsten Protokolle sind dabei Hart, Foundation Fieldbus und Profibus PA.

Es ist keine Seltenheit, dass in Prozessanlagen mehrere Hundert oder sogar mehr als Tausend Feldgeräte verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen Protokollen im Betrieb sind. Die unterschiedlichen Gerätehersteller liefern meist noch unterschiedliche Schnittstellen zur Gerätekonfiguration. Das erhöht die Investitionskosten und macht das Sammeln und Auswerten von Daten unnötig kompliziert und wenig effizient.

Anfänglich schien es unmöglich, bei der Vielzahl unterschiedlicher Technologien den Überblick zu behalten, um den anfallenden Aufgaben gewachsen zu sein. Verschiedene Organisationen und Institutionen erkannten schon früh die Notwendigkeit der Standardisierung und entwickelten Integrati

onstechnologien und Technologien zur Datenbereitstellung, die auf offenen, protokoll- und herstellerunabhängigen Architekturen basieren und eine nahtlose Interoperabilität sowie Flexibilität bei der Integration bieten. Allerdings konnte man sich nicht auf eine allgemein gültige Lösung einigen. Aktuell stehen dem Endnutzer die folgenden Integrationstechnologien mit unterschiedlichen Ansätzen zur Verfügung:

EDD (Electronical Device Descriptions) - eine textuelle Gerätebeschreibungsdatei,

FDT/DTM (Field Device Tool, Device Type Manager) - Gerätetreiber mit integrierter Bedienoberfläche,

FDI ...

