Altdorf (awp) - Der Immobilienentwickler Orascom gibt den Verkauf einer Beteilung bekannt. So hat die ägyptische Tochtergesellschaft Orascom Development Egypt eine 51-Prozent-Beteiligung an der Oberoi Zahra, einem Floating Boat auf dem Nil mit 27 Kabinen, zu einem Enterprise Value von 4,0 Millionen US-Dollar an einen ägyptischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...