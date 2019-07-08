BARCLAYS SENKT CRH AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 33 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 107,70 (107,20) CHF - 'OVERWEIGHT'CITIGROUP SENKT AKZO NOBEL AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 70 (95) EURGOLDMAN SENKT A.P. MOLLER-MAERSK AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 9000 (9200) DKKHSBC HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 70 (68) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VINCI AUF 102 (103) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 236 (235) EUR - 'OVERWEIGHT'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 44 (42,50) EUR - 'OUTPERFORM'GS ZU CHEMIE: GRÖSSTE ENTTÄUSCHUNGSRISIKEN BEI BASF , COVESTRO GS ZU CHEMIE: EVONIK KÖNNTE MIT Q2 POSITIV ÜBERRASCHENHSBC SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 17 (18) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 50 (55) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ADO PROPERTIES AUF 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...