Ein unklares Bild zeichnen verschiedene Medienberichte über den Umbau der Deutschen Bank. Die SZ berichtet, dass die Deutsche Bank das Investmenbanking in der bisherigen Form zerschlagen will und dafür eine neue Sparte "Corporate Bank" ins Leben rufen will. Andere Medien wie Focus und Bloomberg berichten über einen Wechsel im Finanz-Vorstand, wiedersprechen sich aber bezüglich Personen und Funktionen. Klarheit wird es wohl erst auf der Aufsichtsratssitzung geben. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...