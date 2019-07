Das Besondere des Smart Home-Systems eNet liegt darin, dass als Anbieter nicht nur die verschiedenen Markenhersteller fungieren, sondern auch die qualifizierten Service-Partner aus dem Handwerk, die beraten, planen und installieren. Deshalb wurde nicht nur der Online- Auftritt für Endkunden, sondern auch der Website-Bereich für Fachbetriebe überarbeitet. Interessierte Endgebraucher und Fachhandwerker können sich ab sofort unter www.enet-smarthome.com ein Bild von der neuen Homepage machen.

Die neue Internetpräsenz bietet Besuchern zu allen wichtigen Smart Home Themen weiterführende Informationen und orientiert sich beim Aufbau in erster Linie am Nutzer. So werden die vielfältigen Möglichkeiten präsentiert, die bei der intelligenten Vernetzung zur Verfügung stehen. Zudem werden auch mögliche Risiken thematisiert und gegebenenfalls widerlegt. Gleichzeitig werden damit den Service-Partnern Argumente für ihre Verkaufsgespräche gegeben.

Die emotionalen Bildwelten und Stimmungsbilder von Anwendern und Wohnbereichen sowie die optimierte Anordnung der Bild- und Text-Elemente erleichtern es potenziellen Käufern zusätzlich, die Smart Home-systeme zu verstehen. Wer als Endkunde ...

