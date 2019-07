Für die Anleger in Evotec-Aktien läuft es derzeit wirklich gut. Nach einer Schwächephase des Wirkstoffforschungs-Unternehmens an der Börse ab April hat sich das Bild nun völlig gewandelt. Gut 15 Prozent beträgt mittlerweile das Plus auf Monatssicht, aufs Jahr gesehen hat die Evotec-Aktie mehr als 60 Prozent zugelegt. Pünktlich zur neuen Börsenwoche erreichte die Aktie nun bei 25,90 Euro kurzzeitig sogar ein neues Jahreshoch. Mit Ansage sozusagen, denn das Unternehmen hatte durchaus Positives zu ... (Achim Graf)

