Wie läufts bei Own Austria? Wir haben Markus Fallenböck, den Geschäftsführer der Aktivitäten rund um den Standortfonds drei kurze Fragen geschickt. Lesen Sie hier seine Antworten ... Wie liegt ein Sparplan mit zb mon. 100 Euro seit Fondsstart vs. Buy/Hold der vergleichbaren Gesamtsumme?Markus Fallenböck: Der Kaufpreis am ersten Sparplantag war 103,45 Euro. Der Durchschnittspreis eines damals begonnenen Sparplans liegt aktuell bei 103,80 Euro. Der Kurs liegt aktuell bei 105,38 (5.7.2019). Dazu kommen für die Performance noch die beiden Ausschüttungen in Höhe von EUR 1,44 und 1,58. Wie hoch ist aktuell das Fondsvolumen im Own Austria bzw. Own Germany?Zusammen rund 21 Mio. Euro. Bis Ende Juni sollte lt. trend die Kapitalerhöhung ...

