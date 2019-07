DAX - Lustloser Handel zum Wochenstart

Henry Philippson,

Der DAX gab nach einer festeren Eröffnung am Freitag leicht ab, ohne größere Dynamik gen Süden aufzunehmen. Diese Tendenz setzt sich zum Wochenstart zunächst weiter fort.

Nach dem Schließen des Aufwärtsgaps aus der vergangenen Woche finden sich heute Vormittag bereits schon wieder erste Käufer. Charttechnisch ist bislang für die Bullen kein größerer Flurschaden entstanden, entscheidend wird allerdings die heutige Wall Street Performance: Viele Marktteilnehmer in Übersee haben die feiertags bedingt verkürzte Handelswoche für einen längeren Urlaub genutzt und dürften heute wieder an den Markt zurück kehren. Dementsprechend muss erst einmal abgewartet werden, ob die 3.000er Marke im S&P500 tatsächlich eine Nummer zu groß für die Bullen ist aktuell, oder ob dieses Level heute noch einmal ernsthaft attackiert wird. Der Umbau der Deutschen Bank hatte die Aktie heute Vormittag zunächst beflügelt, aber ob dies dem deutschen Börsenbarometer insgesamt noch einmal auf die Sprünge helfen wird, ist eher zu bezweifeln. Wird der Aufwärtstrend im Stundenchart unterboten, müsste eine größere Korrekturwelle eingeplant werden. Bis dahin haben aus technischer Sicht vorerst die Bullen weiter das bessere Blatt. DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 08.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 08.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 25,58 10.000 4,93 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 16,57 10.900 7,52 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.07.2019; 11:51 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ0NP6 25,76 15.100 4,76 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 6,01 13.125 20,68 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.07.2019; 11:51 Uhr NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de. Funktionsweisen der HVB Produkte . Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de. Funktionsweisen der HVB Produkte. Der Beitrag DAX - Lustloser Handel zum Wochenstart erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).