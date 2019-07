Kurz vor den Sommerferien streikt die "Fridays For Future"-Bewegung eine ganze Woche lang in Köln. Auch nachts soll der Protest weitergehen.

In Köln hat am Montag die erste mehrtägige Schüler-Demo "Friday For Future" für Klimaschutz begonnen. Sie soll bis Freitag dauern und mit einem großen Demonstrationszug durch die Innenstadt schließen. Auch nachts soll im Schichtbetrieb weitergestreikt werden - entgegen ursprünglicher Planung allerdings erst ab Dienstagabend. Die demonstrierenden Schüler, Studenten ...

