Mit Robotern, Recycling und Risiko katapultiert der 31-jährige Gründersohn die verstaubte Firma Kortmann Beton in die Neuzeit. Ein Lehrstück über den digitalen Aufbruch - der allerdings Opfer verlangt.

Henning Kortmann war keines dieser Unternehmerkinder, die halb im Betrieb aufwachsen und von Arbeitern und Sekretärinnen gehätschelt durch die Hallen stürmen. Betonsteinfabrik und Verwaltung lagen direkt neben dem Wohnhaus der Familie. Gegessen wurde erst, wenn Vater Karl Kortmann daheim am Tisch saß. Der konnte sich oft erst nach dem dritten, vierten Mahnanruf seiner Frau von den Aufgaben in der Firma lösen. Firma, das war für Henning deshalb in Jugendjahren vor allem der Grund, warum alle vor gefüllten Schüsseln saßen und auf Papa warteten.

Start-up-Spirit in spröder Branche

"Bis ich 18, 19 Jahre alt war, hatte ich mit dem Unternehmen nichts zu tun", sagt der 31-Jährige. Inzwischen aber ist Henning Kortmann seit fünf Jahren selber die Firma, führt 140 Angestellte, bewegt 20 Millionen Euro Umsatz. "Entweder du kommst, oder wir verkaufen", war die Ansage des Vaters gewesen. Der war gesundheitlich angeschlagen. Sein älterer Sohn arbeitete im Unternehmen, wollte es aber nicht führen. So kam Henning mit 21 Jahren ins Unternehmen. Eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann hatte er im Karosseriehandel gemacht. Danach begann er eine Ochsentour durch die Abteilungen und Tochterfirmen der Kortmann-Gruppe und studierte parallel an der Hochschule Osnabrück Management betrieblicher Systeme.

2014 übernahm der Jungunternehmer dann die Geschäftsführung. Mit 26 Jahren - und in einer Branche, in der sonst kräftig gebaute ältere Herren das Sagen haben. Es gab bei Kortmann Beton kein Marketing, nicht mal einen Produktkatalog. Die Maschinen waren 30 Jahre alt. 40.000 Tonnen Bauschutt aus Jahrzehnten lagerten auf dem Gelände, von Sträuchern und Bäumen überwuchert. "Raubeinig" fand Kortmann das alles.Der Generationswechsel allein wäre Herausforderung genug gewesen. Nun krempelt Kortmann den Laden mit einer jungen Mannschaft um und gewinnt damit den Respekt der Altvorderen in der konservativen Branche. Die Qualitätsprüfung erledigt heute ein Roboter, Produktion und Vertrieb sind miteinander vernetzt, lassen das vor einigen Jahren kaum profitable Unternehmen in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim zum Hightechpionier der Betonsteinbranche werden. Kein anderer hat der alten Industrie so viel Start-up-Spirit eingehaucht. Einerseits.

Andererseits kostet das Kraft, Entbehrungen, auch Lehrgeld. Kortmann musste erfahren, dass der digitale Umbau nur mit ausgewählten Beschäftigten funktioniert, die Produktion vorübergehend auch mal ausfällt und Wandel Zeit braucht. Er hätte daran auch scheitern können.

Der Aufbruch begann mit einer Marktanalyse. Erst tourten Kortmann und sein 34-jähriger Freund und Prokurist Julian Krümpel - ein gelernter Bankkaufmann und Betriebswirt - durch andere Unternehmen, um sich Produktionstechniken anzuschauen. Inzwischen reisen die Konkurrenten nach Schüttorf nahe der niederländischen Grenze: zu Kortmann. Wettbewerber aus Thüringen, Bayern und Rheinland-Pfalz sowie Experten aus tschechischen, russischen und niederländischen Betonsteinwerken wollen sehen, wie Kortmann und Krümpel Digitalisierung umsetzen. "Sie bringen frischen Wind in die konservative Branche", sagt Helge Koll, 41, Vorstandsmitglied beim Betonverband Straße, Landschaft, Garten.Highlight des Ortsbesuchs ist stets ein orangefarbener Kuka-Roboter, wie es sie in Fabriken zwar Tausende gibt. Doch Wall-E, benannt nach dem Science-Fiction-Film, ist für die Betonsteinbranche neu.

Jugend forscht in der Chefetage

Der elektronische Helfer hat handfeste Vorteile. Als Kortmann und Krümpel die Führung der Firma übernahmen, sortierten Arbeiter noch aus 200.000 Pflastersteinen und Betonplatten pro ...

