Hochtief 0.32% GesundeSkepsis (STATT): Auf den Trade bin ich gespannt: Am 15.7. sollte der Absturz Anfang Mai aus den 50-Tage Durchschnitten und Vola rausfallen - ich lese das als positiv für die Aktie, die sich ohnehin wieder deutlich beruhigt hat und somit Potenzial besitzt. (08.07. 11:15) >> mehr comments zu Hochtief: www.boerse-social.com/launch/aktie/hochtief_ag Netflix -0.37% finelabels (FLB1899): Netflix notiert aufgelaufen mit einem Plus von rd. 19 Prozent im Depot. Der Kurs der Aktie in den USA liegt bei $ 380,55. Bei einem Anstieg über $ 386,60 würde Netflix ein weiteres Kauf-Signal generieren und sollte dann den Aufwärtstrend mit den Kurszielen $ 400 und $ 420 fortsetzen. Ich bleibe investiert. (08.07 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...