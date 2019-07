Vorwerk schließt eine Thermomix-Produktionsstätte in Deutschland. Auch, weil die Nachfrage sinkt. Dabei gibt es in Deutschland immer noch viele, die das Küchen-Zaubergerät gerne hätten.

Vermutlich wird in den letzten Tagen bei manchen der Eindruck entstanden sein, dass Vorwerk wegen mangelnder Nachfrage die Thermomix-Produktion in Deutschland schließt und nach China verlagert - was für das Image des Thermomix nicht gerade förderlich wäre. Denn speziell die Thermomix-Kunden legen überdurchschnittlich viel Wert darauf, Produkte aus Deutschland zu kaufen, wie Daten aus dem YouGov Markenmonitor BrandIndex zeigen.

Vielleicht wäre es besser gewesen, die beiden Nachrichten voneinander zu trennen. Die eine ist: Der Produktionsstandort in Deutschland wird geschlossen, jetzt wird nur noch in Frankreich produziert - und zwar da, wo die meisten Thermomix-Geräte bisher sowieso schon gebaut wurden. Die zweite lautet: Weil es in Asien eine hohe Nachfrage nach dem Thermomix gibt, soll dort eine neue Produktionsstätte entstehen. Eine gute Entwicklung für Vorwerk also.

Kaufinteresse am Thermomix ist konstant geblieben

Dass die Thermomix-Produktion in Deutschland eingestellt werden soll, wird auch damit begründet, der deutsche Markt sei bereits gut erschlossen oder wohl beinahe gesättigt. Dies vorausgesetzt, stünden dem Thermomix jetzt also schwierigere Zeiten bevor als in den vergangenen Erfolgsjahren.

Allerdings sollte diese Annahme noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Denn die Daten aus dem BrandIndex zeigen: Es besteht sehr wohl noch Interesse am Thermomix. Aktuell geben acht Prozent aller Deutschen an, sie würden den Kauf eines Thermomix in Erwägung ziehen. Mitteln wir den Verlauf seit Frühling 2017 etwas aus (seitdem listen wir den Thermomix im BrandIndex), zeigt sich: Das ...

