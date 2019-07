Die in den 60er Jahren errichtete Wohnsiedlung Asemwald besteht aus drei großen Wohnhochhäusern mit einer Höhe von je ca. 70 Metern und 23 Stockwerken. In den gut 1100 Eigentumswohnungen wohnen etwa 1800 Bewohner. Anders als man es bei einer Hochhaussiedlung dieser Dimension vermuten würde, vermittelt sich hier jedoch keine abweisende und kalte Anonymität. Vielmehr scheint es zwischen den Bewohnern einen regen Austausch und ein fast dörfliches Miteinander zu geben. Begünstigt wird dies wohl auch durch die eher gehobene Ausstattung der meisten Wohneinheiten und den überdurchschnittlichen Anteil vieler ehemaliger Angestellter eines größeren örtlichen Automobilkonzernes. Die Wohnlage gilt in Stuttgart als durchaus angesehen. Seit seiner Gründung ist allerdings das Durchschnittsalter der Bewohner deutlich gestiegen und die Zahl der Kinder gesunken. Im Jahr 2008 betrug der Altersdurchschnitt der Bewohnerschaft 61,0 Jahre - und war damit mit deutlichem Abstand der höchste im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet.

Bestandsmodernisierung und zukunftsfähige Medienversorgung

Nach fast 50 Jahren ist allerdings so manches renovierungsbedürftig. Dies gilt auch und im Besonderen für die Medienversorgung. Das überalterte Koax-Hausnetz mit Baumstrukturen aus den 70er Jahren entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine zeitgemäße Multimediaversorgung. Durch die serielle Aufschaltung der Teilnehmer und eine mangelhafte Abschirmung der ...

