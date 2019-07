Dow Jones - Startet schwächer in die neue Woche

Henry Philippson,

Der Dow Jones Industrial Average gab nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag zunächst deutlich nach, konnte das Gros der Intraday-Verluste allerdings bis zur Schlußglocke wieder wettmachen.

Auch zum Start in die neue Handelswoche wird der Index zunächst schwächer erwartet. Nach dem jüngsten Anstieg in der vergangenen Handelswoche steigen somit die Chancen für die Bären: Hier ist in den kommenden Tagen tendenziell eine technische Korrektur einzuplanen. Erste Kursziele liegen im Bereich 26.500 Punkte.

Neue prozyklisch bullische Signale entstehen hier erst bei einem Stundenschluss oberhalb der 27.000 Punkte-Marke. Danach sieht es aber aktuell nicht aus.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2019 - 05.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 05.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

