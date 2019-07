Es gibt sicherlich Aktien, die auf den ersten Blick mehr Dynamik als der Anteilschein der BASF bieten. Aber das heißt nicht, dass das auf den zweiten Blick immer noch so ist. Die BASF-Aktie hat ein Kursziel von 71 Euro Nach einer massiven Talfahrt konnte sich die BASF-Aktie nun stabilisieren und befindet sich seit dem 28. Juni sogar wieder in einem intakten Point&Figure Kaufsignal. Das Erreichen der 64 Euro an diesem Tag schaltete neben der Ausprägung des eigentlichen Kaufsignals auch das erste ... (Jörg Mahnert)

