Der Markt für Milch- und Milchprodukte im Lebensmittelhandel wird in Fachkreisen in zwei Hauptkategorien unterteilt: Die Gelbe Linie und die Weiße Linie.Zur Gelben Linie werden allgemein die Käseprodukte - sie machen 77 Prozent des Wertes und 76 Prozent des Volumens in Europa in diesem Segment aus - sowie Butter und streichbare Fette gezählt. Weltweit wurden 2018 mit der Gelben Linie 143 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht einem Anteil von 4,7 Prozent des gesamten Nahrungsmittelbereiches. Europa ist, basierend auf Verpackungseinheiten, der größte Markt in diesem Segment. Asien weist derzeit ...

